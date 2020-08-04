День финансов, 10 августа: Приват позволяет «покупать лицом», американцы потратят $10 млн на стадион, украинцы выбрали любимые легковушки

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Понедельник, 10 августа. Первый день недели принес нам новости о первых биометрических POS-терминалах и первых планах американцев на стадион «Черноморец».
«Покупки лицом». ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом.
Заплатить лицом (как бы странно это ни звучало) человек сможет, даже если забыл дома телефон или кошелек. Сегодня оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, но до конца года ПриватБанк обещает установить в Украине 7700 биометрических POS-терминалов.
$10 млн на стадион. Американская инвестиционная компания «Allrise Capital Inc.», которая приобрела стадион «Черноморец» (Одесса) 22 мая 2020 на аукционе Фонда гарантирования вкладов за 193,8 млн грн, планирует инвестировать $10 млн в стадион. Спросите, зачем им это? CEO компании «Allrise Capital Inc.» Руслан Зинуров рассказал о задаче компании и о сроках, за которые планируют вывести объект на уровень доходности.
Избавляемся от изношенных банкнот легко. Национальный банк разрешил принимать и передавать изношенные банкноты для исследования в НБУ не только уполномоченным банкам, но и всем другим украинским банкам. Постановление вступает в силу уже с 1 сентября.
Нафтогаз, почем газ для народа? Группа Нафтогаз расширяет свои позиции по продаже природного газа для населения в связи с завершением действия режима возложения специальных обязанностей на рынке природного газа (ПСО). Компания уже озвучила цены для бытовых потребителей на август.
500 мобильных отделений Укрпочты. Госпредприятие до конца года запустит 500 новых передвижных почтовых отделений (это почтовое отделение, которое приезжает в небольшие села и хутора с населением в 2000 жителей) в шести областях. Речь идет о Киевской, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Черкасской и Черновицкой областях. Больше про услуги, которые смогут предоставлять передвижные отделения.
Когда метр – это 55 тыс. Или о ценах на новостройки столицы. Самые дорогие квартиры Киева в новостройках продают в Печерском районе. Здесь стоимость квадратного метра в июле составляла 55 647 грн. Второе место у Шевченковского района – 35 472 грн за кв. м. В этом месяце «бронзу» взял Голосеевский район, где средняя цена составляет 30 681 грн за кв. м.
Популярные в Украине легковушки. За семь месяцев с начала года в Украине первую регистрацию прошли 219,1 тыс. легковых автомобилей. Из этого количества: новых – 45,5 тыс. шт. и 173,6 тыс. шт. – импортированного секонд-хенда. В ТОП-10 новых легковых авто лидерство у RENAULT Duster – 3041 шт. Среди ТОП-10 подержанных легковых авто первое место у VOLKSWAGEN Passat – 9520 шт. По ссылке мы спрятали остальных из ТОПов.
Для вас и ваших путешествий. 😉 Этот 2020 год так и намекает, что пора подняться на Говерлу, посетить Олешковские пески, побывать в Запорожье или же поехать на Кинбурнскую косу. Одним словом – путешествовать по Украине. А почему бы не устроить себе челлендж и отмечать места, которые посещаете? Для этого мы готовы просто подарить вам несколько скретч карт «Моя родная Украина». Чтобы иметь шанс получить одну и себе:
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