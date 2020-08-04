Бизнес Германии прогнозирует еще более восьми месяцев карантинных ограничений

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Предприятия Германии, ВВП которой уже рекордно сократился, ожидают пролонгации ограничительных мер ещё на 8,5 месяца.
Об этом свидетельствует опрос немецкого Института экономических исследований (IFO institute), пишет Reuters.
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Согласно опросу, бизнес, работающий в сфере досуга и отдыха, настроен пессимистично и ожидает продления карантина еще на 13 месяцев, в то время как сегмент напитков ожидает возврата к обычному режиму работы через полгода – 6,4 месяцев.
Сообщалось, что ВВП Германии во втором квартале текущего года сократился на 10,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В сравнении с вторым кварталом 2019 года немецкая экономика упала на 11,7%. Это самый низкий показатель с 1970 года.
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