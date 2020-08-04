Бизнес Германии прогнозирует еще более восьми месяцев карантинных ограничений

Предприятия Германии, ВВП которой уже рекордно сократился, ожидают пролонгации ограничительных мер ещё на 8,5 месяца.

Об этом свидетельствует опрос немецкого Института экономических исследований (IFO institute), пишет Reuters.

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Согласно опросу, бизнес, работающий в сфере досуга и отдыха, настроен пессимистично и ожидает продления карантина еще на 13 месяцев, в то время как сегмент напитков ожидает возврата к обычному режиму работы через полгода – 6,4 месяцев.

Сообщалось, что ВВП Германии во втором квартале текущего года сократился на 10,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В сравнении с вторым кварталом 2019 года немецкая экономика упала на 11,7%. Это самый низкий показатель с 1970 года.