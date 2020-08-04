В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом более 200 миллионов (фото)

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В Киеве налоговая полиция разоблачила центр минимизации платежей в бюджет. В 2018-2020 годах через него провели операций на сумму свыше 200 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Киеве.
“Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева пресекли деятельность центра минимизации платежей в бюджет, через который в течение 2018-2020 гг. было проведено операций на сумму свыше 200 млн гривен”, – говорится в сообщении.
Фото: Главное управление ГФС в Киеве
Как отмечается, в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные. Предприятия перечисляли денежные средства на счета субъектов хозяйствования, подконтрольные организаторам противоправной схемы, за якобы приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы.
В дальнейшем денежные средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 7-12%, которые послужили вознаграждением за предоставление незаконных услуг.
В ходе проведенных обысков в офисных и жилых помещениях изъяты наличные средства в национальной и иностранных валютах на общую сумму около 900 тыс. грн, печати рисковых предприятий, задействованных в схеме, первичные документы и черновые записи, средства связи, компьютерная техника, банковские карты и устройство для отстрела резиновых пуль с патронами для него.
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