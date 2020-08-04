День финансов, 7 августа: противостояние Минюста США и Коломойского, новый заместитель Шевченко, правила въезда в Египет

В пятницу, 7 августа, мы предлагаем вам узнать ответ Коломойского Минюсту США, фамилию нового заместителя Шевченко и способы дополнительного заработка.

Назначение нового заместителя главы НБУ. Сегодня Совет Нацбанка назначил заместителем главы Национального банка Алексея Шабана. Он будет отвечать за деятельность блока “Платежные системы и денежное обращение”. Его кандидатуру для назначения на эту должность подал сам глава НБУ – Кирилл Шевченко.

Противостояние Минюста США и Коломойского. Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка. Там уверяют, что огромное количество компаний отмывали эти деньги в США и во всем мире.

В свою очередь, Коломойский отметил, что все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов. Напишите в комментарии – кому верите вы? 🤔

Египет изменил правила въезда. Египет усилил контроль для въезжающих на территорию страны. Так, с 8 августа гражданам, прибывающим в Египет морским, воздушным или наземным путем, нужно будет предоставить отрицательный результат на тест COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до въезда. Ограничения не коснутся въезда в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Табу, Марса Алам и Мерса-Матрух.

Минималку точно повысят. На сайте Рады появился текст законопроекта о повышении минимальной зарплаты в Украине. Его автором выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Согласно проекту Закона, “минималку” повысят с 1 сентября до 5 000 гривен. Напомним, сейчас размер минимальной зарплаты – 4723 грн.

А если вам деньги нужны здесь и сейчас, то предлагаем материал, в котором рассказываем, как заработать. Журналисты Finance.ua изучили несколько бирж фрилансеров, а также сайтов по трудоустройству и сделали подборку работ, выполнение которых не требует ни дипломов, ни опыта.

Тарифы на воду в столице. В КГГА уверяют, стоимость холодной воды и водоотведения в этом году не вырастет. Как отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, “когда экономические последствия пандемии и людям очень тяжело материально, повышать тариф нельзя”.

Если оспаривать штраф за превышение скорости. Пока МВД хочет увеличить количество камер автофиксации и штрафовать через них за все нарушения… Юристы утверждают, что штраф за превышение скорости, зафиксированный радаром TruCam, можно оспорить в управлении патрульной полиции в областях и Киеве, и в районном суде. Сделать это можно в течение 10 дней с момента вручения постановления. Об основаниях для обжалования такого штрафа.