День финансов, 7 августа: противостояние Минюста США и Коломойского, новый заместитель Шевченко, правила въезда в Египет

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В пятницу, 7 августа, мы предлагаем вам узнать ответ Коломойского Минюсту США, фамилию нового заместителя Шевченко и способы дополнительного заработка.
Назначение нового заместителя главы НБУ. Сегодня Совет Нацбанка назначил заместителем главы Национального банка Алексея Шабана. Он будет отвечать за деятельность блока “Платежные системы и денежное обращение”. Его кандидатуру для назначения на эту должность подал сам глава НБУ – Кирилл Шевченко.
Противостояние Минюста США и Коломойского. Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка. Там уверяют, что огромное количество компаний отмывали эти деньги в США и во всем мире.
В свою очередь, Коломойский отметил, что все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов. Напишите в комментарии – кому верите вы? 🤔
Египет изменил правила въезда. Египет усилил контроль для въезжающих на территорию страны. Так, с 8 августа гражданам, прибывающим в Египет морским, воздушным или наземным путем, нужно будет предоставить отрицательный результат на тест COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до въезда. Ограничения не коснутся въезда в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Табу, Марса Алам и Мерса-Матрух.
Минималку точно повысят. На сайте Рады появился текст законопроекта о повышении минимальной зарплаты в Украине. Его автором выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Согласно проекту Закона, “минималку” повысят с 1 сентября до 5 000 гривен. Напомним, сейчас размер минимальной зарплаты – 4723 грн.
А если вам деньги нужны здесь и сейчас, то предлагаем материал, в котором рассказываем, как заработать. Журналисты Finance.ua изучили несколько бирж фрилансеров, а также сайтов по трудоустройству и сделали подборку работ, выполнение которых не требует ни дипломов, ни опыта.
Тарифы на воду в столице. В КГГА уверяют, стоимость холодной воды и водоотведения в этом году не вырастет. Как отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, “когда экономические последствия пандемии и людям очень тяжело материально, повышать тариф нельзя”.
Если оспаривать штраф за превышение скорости. Пока МВД хочет увеличить количество камер автофиксации и штрафовать через них за все нарушения… Юристы утверждают, что штраф за превышение скорости, зафиксированный радаром TruCam, можно оспорить в управлении патрульной полиции в областях и Киеве, и в районном суде. Сделать это можно в течение 10 дней с момента вручения постановления. Об основаниях для обжалования такого штрафа.
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