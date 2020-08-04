Samsung выпустит трансформируемый ноутбук Galaxy Book Flex 5G (фото)

Компания Samsung готовит новый портативный компьютер класса «два в одном», который можно будет использовать в качестве традиционного ноутбука и в роли планшета с поддержкой перьевого управления.

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, южнокорейский гигант направил в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) заявку на регистрацию торговой марки Galaxy Book Flex 5G. Именно под этим именем, как ожидается, на коммерческий рынок выйдет новый лэптоп-трансформер.



Фото: LetsGoDigital

Приставка 5G в названии явно указывает на возможность работы в мобильных сетях пятого поколения. Пока, правда, не ясно, на какой аппаратной платформе будет выполнено устройство.



Фото: LetsGoDigital

Отмечается, что новинка получит сенсорный дисплей, вращающийся на 360 градусов. Взаимодействовать с этой панелью пользователи смогут при помощи пальцев и фирменного пера S Pen.

Ресурс LetsGoDigital добавляет, что официальная презентация трансформируемого ноутбука Samsung Galaxy Book Flex 5G может состояться предстоящей осенью.