Microsoft не разрешит пользователям удалять новый Edge из Windows 10

Microsoft продолжает развёртывание нового браузера Edge на базе Chromium с помощью накопительного обновления, которое постепенно распространяется среди пользователей Windows 10.

Согласно опубликованной разработчиками информации, после замены старой версии Edge на новую, обозреватель нельзя будет удалить из системы, поскольку он распространяется вместе с пакетом обновлений.

«С момента запуска общедоступной версии нового браузера Edge в январе, Microsoft поэтапно перевела пользователей Windows с устаревшей версии обозревателя на новую. Мы хотим, чтобы у всех пользователей Windows была последняя версия браузера Microsoft Edge, обеспечивающая производительность, конфиденциальность, безопасность, продуктивность и возможности поддержки. Новая версия Edge даёт пользователям полный контроль над импортом личных данных из устаревшей версии обозревателя. Она включена в обновление системы Windows, поэтому возможности удалить её или продолжить использовать старую версию обозревателя больше не будет», — говорится в сообщении Microsoft.

Это означает, что новый Edge на основе Chromium попадает в операционную систему вместе с накопительным обновлением и заменяет собой устаревшую версию, при этом позволяя осуществить импорт всех личных данных. Стоит отметить, что удалить новый Edge нельзя только стандартным способом, используя для этого приложение «Параметры» в Windows 10. При необходимости Edge может быть удалён из командной строки, запущенной с правами администратора.

Напомним, Microsoft сделала новый браузер Edge общедоступным 15 января этого года. На тот момент пользователям требовалось самостоятельно скачивать и устанавливать его. Однако позднее Microsoft начала повсеместное распространение обозревателя вместе с обновлениями Windows. В настоящее время браузер доставлен пользователям Windows 10 (1803) и всех более поздних версий программной платформы.