0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Microsoft не разрешит пользователям удалять новый Edge из Windows 10

Microsoft не разрешит пользователям удалять новый Edge из Windows 10

Microsoft продолжает развёртывание нового браузера Edge на базе Chromium с помощью накопительного обновления, которое постепенно распространяется среди пользователей Windows 10.

Согласно опубликованной разработчиками информации, после замены старой версии Edge на новую, обозреватель нельзя будет удалить из системы, поскольку он распространяется вместе с пакетом обновлений.

«С момента запуска общедоступной версии нового браузера Edge в январе, Microsoft поэтапно перевела пользователей Windows с устаревшей версии обозревателя на новую. Мы хотим, чтобы у всех пользователей Windows была последняя версия браузера Microsoft Edge, обеспечивающая производительность, конфиденциальность, безопасность, продуктивность и возможности поддержки. Новая версия Edge даёт пользователям полный контроль над импортом личных данных из устаревшей версии обозревателя. Она включена в обновление системы Windows, поэтому возможности удалить её или продолжить использовать старую версию обозревателя больше не будет», — говорится в сообщении Microsoft.

Это означает, что новый Edge на основе Chromium попадает в операционную систему вместе с накопительным обновлением и заменяет собой устаревшую версию, при этом позволяя осуществить импорт всех личных данных. Стоит отметить, что удалить новый Edge нельзя только стандартным способом, используя для этого приложение «Параметры» в Windows 10. При необходимости Edge может быть удалён из командной строки, запущенной с правами администратора.

Напомним, Microsoft сделала новый браузер Edge общедоступным 15 января этого года. На тот момент пользователям требовалось самостоятельно скачивать и устанавливать его. Однако позднее Microsoft начала повсеместное распространение обозревателя вместе с обновлениями Windows. В настоящее время браузер доставлен пользователям Windows 10 (1803) и всех более поздних версий программной платформы.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.