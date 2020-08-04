Как оплачивают больничный при увольнении во время болезни

Фонд социального страхования Украины гарантирует предоставление материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности застрахованных лиц, если болезнь продолжается и после увольнения.

Об этом сообщает Фонд соцстрахования.

В связи с введением карантина на территории Украины, связанного с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, все больше работодателей прибегают к оптимизации производства, изменению условий труда и сокращению численности работающих, говорится в сообщении Фонда.

Пособие по временной нетрудоспособности вследствие болезни или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, а также в случае изоляции от COVID-19 выплачивается ФССУ застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления МСЭК инвалидности, независимо от увольнения, прекращения предпринимательской или иной деятельности застрахованного лица в период утраты трудоспособности в порядке и размерах, установленных законодательством.

Как платят. Оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности производится за счет средств работодателя. Увольнение при временной нетрудоспособности не является основанием для отказа в оплате больничного.

Размер пособия по временной потере трудоспособности зависит:

от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет),

60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет),

100% (если стаж – более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

Сумма выплат от Фонда за время изоляции от COVID-19 составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, и 100% среднего дохода – для медицинских работников.

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