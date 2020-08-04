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Concert.ua оштрафовали на 700 тысяч гривен из-за препятствования проверкам

Concert.ua оштрафовали на 700 тысяч гривен из-за препятствования проверкам

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве наложило штраф в 717 тысяч гривен на ООО “Концерт ЮА” за препятствование в проведении проверок.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в адрес ведомства поступают многочисленные жалобы о возврате средств за несостоявшиеся концерты.

Чиновники пытались провести проверку деятельности Концерт ЮА, однако компания создавала помехи во время проведения таких мероприятий, а также не предоставляла документы, справки, сведения и соответствующие материалы.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что потребители могут вернуть свои средства через суд.

“Потребители не упускают возможности доказать свою правоту в судебном порядке. Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве, по запросу, могут предоставить исчерпывающие консультации по освещенным в обращениях вопросам”, – сообщает начальник Управления защиты потребителей ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве Дмитрий Тихомиров.

По материалам Економічна Правда
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