На Черниговщине впервые за 50 лет ремонтируют дорогу Нежин – Прилуки

В рамках национального проекта “Большая стройка” на Черниговщине впервые за полвека ремонтируется дорога Нежин – Прилуки, где планируют обновить все 75 км.

Об этом Укринформу сообщила специалист по связям с общественностью Службы автомобильных дорог в Черниговской области Алина Левочко.

“Дорога Нежин-Прилуки (это участок трассы Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пырятин) ремонтируется впервые за 50 лет. Там проводится текущий средний ремонт с усилением основания. Новое покрытие устраивается на отрезке протяженностью 75 км. Кроме проезжей части, ремонтируются также мосты, укрепляются обочины, делаются съезды к населенным пунктам. Сейчас работы ведутся в Прилуцком районе”, – рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, ремонт трассы стартовал в начале июля, и на сегодня обновлено уже более 11 км. Высота нового покрытия – почти 40 см, половину которого составляет основа из органоминеральной смеси. Такая технология позволяет подрядчику давать гарантию на 10 лет, хотя обычно при среднем ремонте гарантия вдвое меньше.



Фото: Укринформ

Ремонтирует дорогу ООО “Совместное украинско-немецкое предприятие “Автострада”. Контракт с ним подписан на 2 года. Большую часть работы (ремонт почти 50 км) подрядчик планирует сделать в этом году. Общая стоимость проекта – 1,4 млрд грн.