На Черниговщине впервые за 50 лет ремонтируют дорогу Нежин – Прилуки

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В рамках национального проекта “Большая стройка” на Черниговщине впервые за полвека ремонтируется дорога Нежин – Прилуки, где планируют обновить все 75 км.
Об этом Укринформу сообщила специалист по связям с общественностью Службы автомобильных дорог в Черниговской области Алина Левочко.
“Дорога Нежин-Прилуки (это участок трассы Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пырятин) ремонтируется впервые за 50 лет. Там проводится текущий средний ремонт с усилением основания. Новое покрытие устраивается на отрезке протяженностью 75 км. Кроме проезжей части, ремонтируются также мосты, укрепляются обочины, делаются съезды к населенным пунктам. Сейчас работы ведутся в Прилуцком районе”, – рассказала пресс-секретарь.
По ее словам, ремонт трассы стартовал в начале июля, и на сегодня обновлено уже более 11 км. Высота нового покрытия – почти 40 см, половину которого составляет основа из органоминеральной смеси. Такая технология позволяет подрядчику давать гарантию на 10 лет, хотя обычно при среднем ремонте гарантия вдвое меньше.
Фото: Укринформ
Ремонтирует дорогу ООО “Совместное украинско-немецкое предприятие “Автострада”. Контракт с ним подписан на 2 года. Большую часть работы (ремонт почти 50 км) подрядчик планирует сделать в этом году. Общая стоимость проекта – 1,4 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Интертелеком» прекращает работу в девяти областях УкраиныВчера, 15:15 - 2354 6
«Это были собственные средства»: Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка5 ч. назад - 924 5
Из ПриватБанка уволился член правления по вопросам информационных технологий из-за ограничения в зарплате6 ч. назад - 1607 5
Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из ПриватБанка - СМИ7 ч. назад - 1407 5
Bolt запускает прокат электросамокатов в Киеве: как воспользоваться (фото)5 ч. назад - 821 4
Египет изменил правила въезда6 ч. назад - 6769
Безработных будет еще больше: украинцев предупредили о рискахВчера, 21:00 - 3073 1
Регулятор отказался снижать цены на электроэнергию для населения ночью8 ч. назад - 1951 3
Из ПриватБанка уволился член правления по вопросам информационных технологий из-за ограничения в зарплате6 ч. назад - 1607 5
День финансов, 6 августа: пересчет пенсий (2 подхода), оплата штрафов ПДД со скидкой (6 вариантов), штрафы для таксистов (1 предложение)Вчера, 18:14 - 1606
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)7 ч. назад - 201 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 951
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 666
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 835
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 688 1