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Жители Нью-Йорка потеряли $336 млрд из-за коронавируса - Bloomberg

Жители Нью-Йорка потеряли $336 млрд из-за коронавируса - Bloomberg

Совокупное богатство жителей Нью-Йорка, богатейшего города США, за последний год сократилось примерно на $336 млрд (13%) из-за последствий пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом пишет Bloomberg.

Сан-Франциско, второй по величине город страны, обеднел на $105 млрд (5%). Количество миллиардеров там за последний год сократилось на два (до 43 человек), в то время как в Нью-Йорке – на пять (до 60).

По состоянию на конец июня на долю жителей США приходилось $58 трлн или около 30% всего богатства в мире. В среднем – $178 000 на человека.

Потеря рабочих мест, снижение уровня доходов и стоимости элитной недвижимости привели к сокращению общего богатства в США на 9% в течение первого полугодия 2020 года.

Но США находятся в лучшем положении, чем другие страны, отмечается в докладе Webster Pacific и New World Wealth. Так, уровень благосостояния в мире упал на 14%, а в России и Бразилии – на 20%.

По материалам Mind
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