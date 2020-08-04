Поступления ЕСВ в июле продолжило рост (инфографика)

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Мировые тенденции в очередной раз не слишком сильно коррелируют с тем, что происходит в украинской экономике. По крайней мере в некоторых секторах. В то время как мировая экономика скатывается в кризис, поступление ЕСВ в июле продолжило рост.
Об этом пишет Цена государства.
В июле 2020 года было собрано 24,4 млрд грн ЕСВ. Это на 1,2 млрд грн, или 5,1% больше, чем в июле 2019 года. Своеобразный рекорд июня 2020 года, когда было собрано 25,2 млрд грн, пока преодолеть не удалось.
Проседание сборов в апреле и мае этого года связано с последствиями ограничения экономической деятельности из-за введения карантина. Кроме того, ФЛПы (которые тоже платят ЕСВ) получили право не платить ЕСВ в течение 3-х месяцев. Впрочем, эта льгота не касалась наемных работников, работающих на ФЛП.
Учитывая тот факт, что ЕСВ по сути является налогом на заработную плату, возобновление роста сборов ЕСВ в июне и июле может свидетельствовать как о росте заработной платы, так и о некотором оживлении экономической активности после шока, вызванного пандемией и карантином.
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