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Поступления ЕСВ в июле продолжило рост (инфографика)

Поступления ЕСВ в июле продолжило рост (инфографика)

Мировые тенденции в очередной раз не слишком сильно коррелируют с тем, что происходит в украинской экономике. По крайней мере в некоторых секторах. В то время как мировая экономика скатывается в кризис, поступление ЕСВ в июле продолжило рост.

Об этом пишет Цена государства.

В июле 2020 года было собрано 24,4 млрд грн ЕСВ. Это на 1,2 млрд грн, или 5,1% больше, чем в июле 2019 года. Своеобразный рекорд июня 2020 года, когда было собрано 25,2 млрд грн, пока преодолеть не удалось.

Проседание сборов в апреле и мае этого года связано с последствиями ограничения экономической деятельности из-за введения карантина. Кроме того, ФЛПы (которые тоже платят ЕСВ) получили право не платить ЕСВ в течение 3-х месяцев. Впрочем, эта льгота не касалась наемных работников, работающих на ФЛП.

Учитывая тот факт, что ЕСВ по сути является налогом на заработную плату, возобновление роста сборов ЕСВ в июне и июле может свидетельствовать как о росте заработной платы, так и о некотором оживлении экономической активности после шока, вызванного пандемией и карантином.

По материалам cost.ua
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