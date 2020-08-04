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"Дыра" в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти — аналитики

"Дыра" в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти — аналитики

Объем непогашенной задолженности Пенсионного фонда перед Единым казначейским счетом достиг уже 13 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

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По данным казначейства, в июле 2020 года Пенсионному фонду был предоставлен рекордный размер займов на сумму 17,8 млрд грн. При этом в течение месяца Пенсионный фонд погасил займов на 16,1 млрд грн. Займы с ЕКС – способ перекрытия разрыва ликвидности Пенсионного фонда. Другими словами – дыры в поступлениях, которые приходится перекрывать за счет ссуд Государственного казначейства.

С начала года Пенсионный фонд получил займов на сумму 85,2 млрд грн, из которых погасил только 72,2 млрд грн. Таким образом, объем непогашенной задолженности Пенсионного фонда перед ЕКС достиг уже 13 млрд грн. И этот объем постоянно растет.

Так, по состоянию на начало июня остаток непогашенных займов составлял 9,2 млрд грн, на начало июля – 11,38 млрд грн. Объем непогашенной задолженности растет с марта. Одна из возможных причин – введение карантина и связанное с этим разрешение в отдельных случаях не платить/платить с задержкой ЕСВ, а следовательно – уменьшение отчислений в Пенсионный фонд.


Инфографика Киевской Школы Экономики

При нормальном функционировании государственных учреждений ссуды на покрытие кассовых разрывов должны отсутствовать.

Согласно отчету, который обнародован на его сайте, доходы от ЕСВ за 6 месяцев 2020 года выполнены на уровне 44% от годового плана поступлений от ЕСВ.

По материалам Економічна Правда
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