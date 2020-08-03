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В Украине оцифрованы 900 тысяч пенсионных дел из более 11 миллионов

В Украине оцифрованы 900 тысяч пенсионных дел из более 11 миллионов

В Украине по состоянию на 5 августа этого года оцифрованы 915 тыс. бумажных пенсионных дел.

Об этом в ответ на запрос сообщили в департаменте информационных систем и электронных реестров Пенсионного фонда Украины.

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“Работа по оцифровке архива пенсионных дел начата во всех главных управлениях Пенсионного фонда Украины и по состоянию на 5 августа 2020 г. оцифрованы 915 тыс. бумажных пенсионных дел”, – говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что работы по оцифровке архива пенсионных дел планируется завершить до 2024 года.

Кроме того, Пенсионный фонд напоминает, что введен электронный сервис – мобильное приложение “Пенсионный фонд”, благодаря чему реализован доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины в удобном формате с мобильных устройств (смартфонов и планшетов).

С помощью мобильного приложения граждане имеют возможность подавать документы для назначения или перерасчета пенсии, получить доступ к электронному пенсионному делу; просмотр и получение сведений о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж.

По материалам УНН
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