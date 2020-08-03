Налоговые поступления пополнили сводный бюджет почти на 500 млрд грн

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В январе-июле по платежам, которые контролирует Государственная налоговая служба, в сводный бюджет поступило (сальдо) 461,7 млрд грн, что на 55,1 млрд грн, или 13,6% больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Эти средства направили:
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При этом поступления в общий фонд госбюджета в июле 2020 года составили 29,6 млрд грн, индикативные показатели Минфина выполнены на 123,1%.
Во втором месяце лета налогоплательщикам в полном объеме возместили налог на добавленную стоимость – 9,1 млрд грн грн. Так, накопленная к началу года задолженность сократилась на 12,6 млрд грн. В том числе на 4,1 млрд грн за последние три месяца.
В разрезе основных платежей в июле прирост по сравнению с тем же месяцем прошлого года обеспечен по таким налогам:
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