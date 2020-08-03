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Налоговые поступления пополнили сводный бюджет почти на 500 млрд грн

Налоговые поступления пополнили сводный бюджет почти на 500 млрд грн

В январе-июле по платежам, которые контролирует Государственная налоговая служба, в сводный бюджет поступило (сальдо) 461,7 млрд грн, что на 55,1 млрд грн, или 13,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эти средства направили:

  • в государственный бюджет – 310,2 млрд грн, что на 3,5 млрд грн, или на 20% больше прошлогодних показателей;
  • в местные бюджеты – 151,6 млрд грн, что на 3,5 млрд грн, или на 2,3 % больше соответствующего показателя 2019 года.

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При этом поступления в общий фонд госбюджета в июле 2020 года составили 29,6 млрд грн, индикативные показатели Минфина выполнены на 123,1%.

Во втором месяце лета налогоплательщикам в полном объеме возместили налог на добавленную стоимость – 9,1 млрд грн грн. Так, накопленная к началу года задолженность сократилась на 12,6 млрд грн. В том числе на 4,1 млрд грн за последние три месяца.

В разрезе основных платежей в июле прирост по сравнению с тем же месяцем прошлого года обеспечен по таким налогам:

  • НДС с произведенных в Украине товаров – в 1,3 раза (+2,3 млрд грн);
  • акцизный налог с произведенных в Украине товаров – на 11,8% (+0,7 млрд грн);
  • единый взнос на социальное страхование – на 1,2 млрд грн, или 5,1% (поступило 24,4 млрд грн).
По материалам УБР
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