В Украине заработала крупнейшая ТЭС на биомассе (фото)

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Крупнейшая в Украине ТЭС “Аякс – Днепр” на биомассе мощностью 16 МВт введена в эксплуатацию в Днепре.
Об этом Биоэнергетическая ассоциация Украины сообщает в FACEBOOK.
“ТЭС “Аякс – Днепр” находится рядом с заводом по производству подсолнечного масла “Потоки” в Днепре и имеет два паровых котла (35 т/ч. каждый), производенные на предприятии “Котлоэнергопроект, а также паровой конденсационный турбогенератор SST-300 Siemens электрической мощностью 16 МВт”, – говорится в сообщении.
Фото: Биоэнергетическая ассоциация Украины
Такой мощности ТЭС на биотопливе пока единственная в Украине, а по техническим и экологическим показателям эта ТЭС может конкурировать с международными аналогами.
Фото: Биоэнергетическая ассоциация Украины
Основное топливо – шелуха подсолнечника. Однако паровые котлы могут работать на различных видах биомассы: кроме шелухи и пеллет из шелухи подсолнечника, можно использовать древесную щепу и отходы от выращивания, транспортировки и переработки подсолнечника.
Проект реализовывался в течении двух лет.
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