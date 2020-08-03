В Украине заработала крупнейшая ТЭС на биомассе (фото)

Крупнейшая в Украине ТЭС “Аякс – Днепр” на биомассе мощностью 16 МВт введена в эксплуатацию в Днепре.

Об этом Биоэнергетическая ассоциация Украины сообщает в FACEBOOK.

“ТЭС “Аякс – Днепр” находится рядом с заводом по производству подсолнечного масла “Потоки” в Днепре и имеет два паровых котла (35 т/ч. каждый), производенные на предприятии “Котлоэнергопроект, а также паровой конденсационный турбогенератор SST-300 Siemens электрической мощностью 16 МВт”, – говорится в сообщении.



Фото: Биоэнергетическая ассоциация Украины

Такой мощности ТЭС на биотопливе пока единственная в Украине, а по техническим и экологическим показателям эта ТЭС может конкурировать с международными аналогами.



Фото: Биоэнергетическая ассоциация Украины

Основное топливо – шелуха подсолнечника. Однако паровые котлы могут работать на различных видах биомассы: кроме шелухи и пеллет из шелухи подсолнечника, можно использовать древесную щепу и отходы от выращивания, транспортировки и переработки подсолнечника.

Проект реализовывался в течении двух лет.