День финансов, 5 августа: шерифы вместо участковых, определение "элитности" авто, цены на газ в августе

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Среда, 5 августа. Как зарегистрировать бизнес, пока не работает реестр юрлиц, и что будет с ценами на газ.
В Украине появятся шерифы. Участковых планируют постепенно заменять полицейскими общины, которые будут работать как шерифы. Полицейский будет постоянно находиться в общине, сотрудничать с ней и получать от нее часть финансирования.
“Элитность” авто будут определять по-новому. Кабмин изменил методику определения среднерыночной стоимости автомобиля в Украине. Стоимость автомобиля будет определяться и через кубические сантиметры, и через литры. Этот показатель используется для расчета транспортного налога.
Отметим, что со следующего года для измерения скорости на дорогах будут работать фантомные патрули. Как сообщили в патрульной полиции, они будут работать в паре с TruCAM. Кстати, эксперты прогнозируют подорожание топлива в августе уже этого года.
Пока не работает Реестр юрлиц… С 5 по 16 августа Реестр юридических лиц не будет работать, а регистрационные действия производиться не будут. Те, кто желает зарегистрировать свой бизнес, сейчас может это сделать через нотариуса, государственного регистратора, или портал госуслуг “Дiя” (возможно только для регистрации юридических лиц по модельному уставу). Основное отличие заключается в стоимости регистрационных услуг и в удобстве получения услуги.
Индексация пенсий для всех. Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, в Украине планируют провести индексацию пенсий для всех пенсионеров. По ее словам, на сегодня пенсии для некоторых категорий не индексируются. Как отметила Лазебная, министерство будет инициировать изменения к законодательству относительно индексации всех пенсий.
Цены на газ в августе. Цена на газ увеличится на 0,27 грн/куб из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода. “Нафтогаз” будет публиковать цены в рамках тарифа «Месячный» в начале месяца потребления. Компания также планирует предложить своим клиентам новые тарифные планы и другие услуги.
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