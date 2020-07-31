День финансов, 4 августа: "большой законопроект" о минимуме, Кредит Днепр у Ярославского, планы по обязательному техосмотру

Вторник, 4 августа, предоставил много “пищи для размышлений” о будущем.

Бизнес все еще настроен на сокращения. В июле 2020 года предприятия продолжали адаптироваться к деятельности в условиях карантина. Четвертый месяц подряд украинский бизнес настроен на сокращение общей численности работников, говорят в НБУ. А вот в каких сферах удалось трудоустроить более 200 тыс. украинцев – сообщили в Центре занятости. Также благодаря программе по частичной безработице сохранены 357 тыс. рабочих мест.

Украинцы продают больше валюты банкам. По данным НБУ, в июле объем операций на наличном рынке был максимальным с начала года – 2 863,8 млн долларов. В целом с начала года население продало банкам валюты на 8 721,7 млн долларов и купило на 7 751,5 млн долларов. Напомним, всегда полезные прогнозы по событиям на валютном рынке от финансового эксперта Алексея Козырева можно посмотреть на Youtube-канале Finance.ua. Заходите, смотрите, подписывайтесь.

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За подделку документов пугают ограничением свободы. Кабинет Министров предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Предлагают за похищение наказывать штрафом в размере до 50 необлагаемых минимумов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет. В настоящее время ограничение свободы граждан не предусмотрено.

Не забывают пугать и обязательным техосмотром. Отмененная в 2011 году схема обязательного техосмотра для всех транспортных средств может вернуться уже этой осенью. Инициатором возврата техосмотра выступает Министерство инфраструктуры Украины. Ранее сообщалось, что в новом законе о техосмотре обещают отобрать эту функцию у МВД и исключить возможность поборов с водителей.

Кредит Днепр у Ярославского. 3 августа 2020 года между компанией «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», выступающей единым акционером Банка Кредит Днепр, и Александром Ярославским, владельцем и президентом группы DCH, заключено соглашение об отчуждении 100% акций в уставном капитале Банка Кредит Днепр. Вследствие заключения указанной сделки Александр Ярославский становится конечным бенефициарным владельцем финучреждения.

“Большой законопроект” о минимуме. В Верховной Раде Украины готовится “большой законопроект”, который будет непосредственно касаться размера прожиточного минимума. По словам председателя профильного комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в ходе парламентских слушаний комитет пришел к выводу, что в нашей стране размер прожиточного минимума занижен как минимум вдвое. При этом следует учитывать, что именно на его основе производится начисление пенсий и ряда других социальных выплат.