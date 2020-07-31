0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

В Раде ответили, сколько стоит провести всеукраинский референдум

В Раде ответили, сколько стоит провести всеукраинский референдум

Авторы законопроекта о всеукраинском референдуме создали формулу, по которой решение народа будет обязательно для выполнения органами государственной власти.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Фокус».

Он объясняет, что авторы законопроекта отказались от понятия «консультативные референдумы», поскольку организовывать всенародное голосование – вещь недешевая.

Читайте также: Проведение референдума может стоить около 12 миллиардов – Стефанчук

По его словам, стоимость проведения одного референдума – примерно 2 млрд грн.

«Чтобы проводить консультации с народом, достаточно социологических опросов. Мы же создали формулу, по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти. Вспомним референдум 2000 года. На него потратили деньги, а потом оказалось непонятно, как имплементировать волеизъявления народа», – говорит Стефанчук.

Речь идет о референдуме, который устроили 16 апреля 2000 года, чтобы узнать мнение украинских граждан по поводу реформации системы государственного управления. Эту инициативу раскритиковала оппозиция и долгое время пыталась обжаловать результаты референдума.

Справка Finance.ua:

  • 9 июня 2020 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о всеукраинском референдуме.
  • 17 июня этот законопроект поддержал профильный комитет, 18 июня его поддержал парламент в первом чтении.
По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.