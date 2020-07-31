В Раде ответили, сколько стоит провести всеукраинский референдум

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Авторы законопроекта о всеукраинском референдуме создали формулу, по которой решение народа будет обязательно для выполнения органами государственной власти.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Фокус».
Он объясняет, что авторы законопроекта отказались от понятия «консультативные референдумы», поскольку организовывать всенародное голосование – вещь недешевая.
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По его словам, стоимость проведения одного референдума – примерно 2 млрд грн.
«Чтобы проводить консультации с народом, достаточно социологических опросов. Мы же создали формулу, по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти. Вспомним референдум 2000 года. На него потратили деньги, а потом оказалось непонятно, как имплементировать волеизъявления народа», – говорит Стефанчук.
Речь идет о референдуме, который устроили 16 апреля 2000 года, чтобы узнать мнение украинских граждан по поводу реформации системы государственного управления. Эту инициативу раскритиковала оппозиция и долгое время пыталась обжаловать результаты референдума.
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