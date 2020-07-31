Суд отменил решение АМКУ о принудительном разделении азотного бизнеса Фирташа

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Хозсуд Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета о разделении холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа и наложении штрафа.
Об этом сообщает пресс-служба Group DF.
Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования компаний “Ривнеазот”, “Черкасский “Азот” и “Северодонецкое объединение “Азот”, которые входят в азотный бизнес Group DF.
“Таким образом, истцы доказали безосновательность выводов АМКУ о том, что предприятия азотного бизнеса Группы занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке азотных минеральных удобрений в 2014-2017 годах и злоупотребляли этим положением”, – говорится в сообщении.
Напомним, 5 сентября 2019 года АМКУ принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на “НФ Трейдинг Украина” штраф в размере 107 миллионов гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы задолжали за коммуналку рекордные суммыВчера, 14:15 - 1378 11
Украина перешла на рыночные цены на газ для населения (инфографика)Вчера, 11:00 - 3688 5
Отелю "Днепр" нужно было шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажиВчера, 15:36 - 1950 4
В ОАЭ запустили первую в арабских странах АЭСВчера, 12:34 - 920 4
Система электронных платежей НБУ переходит на режим 23/7Вчера, 12:57 - 3295 3
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в магазинах ввели новшестваВчера, 12:05 - 11957
Украина перешла на рыночные цены на газ для населения (инфографика)Вчера, 11:00 - 3688 5
Система электронных платежей НБУ переходит на режим 23/7Вчера, 12:57 - 3295 3
Зарплаты нетехнических IT-специалистов (без разработки и QA) летом 2020Вчера, 17:04 - 2886
В IKEA рассказали, каким будет их магазин в УкраинеВчера, 15:00 - 2396 1
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюВчера, 10:15 - 322
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 525
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 503
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 737
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2420