0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Суд отменил решение АМКУ о принудительном разделении азотного бизнеса Фирташа

Суд отменил решение АМКУ о принудительном разделении азотного бизнеса Фирташа

Хозсуд Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета о разделении холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа и наложении штрафа.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования компаний “Ривнеазот”, “Черкасский “Азот” и “Северодонецкое объединение “Азот”, которые входят в азотный бизнес Group DF.

“Таким образом, истцы доказали безосновательность выводов АМКУ о том, что предприятия азотного бизнеса Группы занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке азотных минеральных удобрений в 2014-2017 годах и злоупотребляли этим положением”, – говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября 2019 года АМКУ принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на “НФ Трейдинг Украина” штраф в размере 107 миллионов гривен.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:АМКУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.