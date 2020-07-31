День финансов, 3 августа: СЭП 23/7, планы IKEA в Украине, компенсации за "пакет малыша"

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Первый понедельник августа дал старт многим начинаниям:
СЭП уже 23/7. Система электронных платежей НБУ переходит на расширенный регламент работы с 3 августа 2020 года. Такой режим работы стал первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы. Также с 3 августа налогоплательщики смогут платить налоги в любое время суток.
Города поделили на цвета. В Украине вступили в силу правила зонального карантина. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах. Какой город в какой зоне находится, смотрите по ссылке. Также в Минздраве разъяснили специфику транспортных ограничений в районах “красной” зоны.
“Кассовые аппараты в смартфоне” в действии. С 1 августа в Украине введены в действие программные регистраторы расчетных операций, которые позволяют бизнесу отказаться от обычного кассового оборудования и перейти на “подручные средства”. Эксперты считают, что само по себе создание программных РРО станет революцией в сфере ритейла (продаж). Как сообщил Минфин, по состоянию на утро 3 августа в реестре программных регистраторов расчетных операций уже зарегистрировано почти 22,5 тыс. ПРРО.
Украина перешла на рыночные цены на газ. С 1 августа 2020 года прекратило действие постановление правительства о возложении на “Нафтогаз” специальных обязанностей на рынке газа (ПСО). Потребители получат возможность выбрать пакет поставки природного газа: цену, объемы, период.
Компенсации за “пакет малыша”. На прошлой неделе мы писали о том, что Кабмин ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”. Позднее Минсоцполитики опубликовало инструкцию о том, как получить вместо “пакета малыша” денежную компенсацию. Заявление и документы можно подать в электронном виде. А тратить средства можно в течение года, и только для приобретения детских товаров и товаров для роженицы.
📹 Кстати, мы часто делаем отдельные видео о том, что касается личных финансов каждого. На YouTube-канале Finance.ua уже множество полезных видео-советов. Чтобы вам было удобнее, отобрали ТОП-3 видео июля 🎬
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Каким будет магазин IKEA в Украине. В компании IKEA рассказали, что собираются расширить предложение товаров до более 5 тыс. артикулов. Планируется, что товары будут доступны уже в момент, когда откроется физический магазин в Киеве. Расширенный ассортимент будет включать выборку товаров, которая подходит для формата магазинов city store.
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