SkyUp понесла около $30 миллионов убытков и рассчитывает на кредит

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Украинская компания SkyUp Airlines получила около $30 миллионов убытков в результате прекращения авиасообщения в рамках карантинных мер и рассчитывает на кредит по государственной программе поддержки бизнеса.
Об этом в ответ на запрос Укринформа сообщили в пресс-службе SkyUp.
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“По предварительным подсчетам, компания понесла около 30 млн долл. прямых убытков за прошлое полугодие… И сейчас мы продолжаем общение с властью и рассчитываем на получение кредита в рамках программы “5-7-9”, – проинформировали в SkyUp.
В авиакомпании также отметили, что в современных условиях выполняют перелеты только по тем международным направлениям, которые обеспечивают выполнение рейсов без операционных убытков.
Кроме того, в SkyUp напомнили, что в июне вместе с другими представителями авиационной отрасли обратились с письмом к властям о предоставлении государственной поддержки авиаотрасли в условиях пандемии, где изложили те проблемы, с которыми столкнулись, и предложения по их решению во взаимодействии с государством.
Напомним, правительство с 12 марта 2020 года ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 17 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.
5 июня в Украине возобновили внутреннее авиасообщение, а 15 июня – международное.
С 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа “Доступные кредиты 5-7-9%”. Предоставление трех возможных ставок – 5%, 7% или 9% – по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования снижается на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.
29 апреля Кабинет Министров поддержал законодательные изменения, предусматривающие предоставление малому и среднему бизнесу, который понес финансовые потери вследствие пандемии COVID-19, доступа к финансовым ресурсам путем получения кредитов с частичной государственной гарантией.
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