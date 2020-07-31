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Банки, находящиеся в управлении ФГВФЛ, за I полугодие 2020 года выплатили кредиторам более 5 млрд грн

Банки, находящиеся в управлении ФГВФЛ, за I полугодие 2020 года выплатили кредиторам более 5 млрд грн

Банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, в июне 2020 года выплатили своим кредиторам 566,0 млн грн.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Из указанной суммы, в частности, на погашение требований Фонда, возникших в т.ч. на покрытие расходов на выплату гарантированного возмещения, направлено 229,6 млн грн, на погашение требований вкладчиков-физлиц сверх гарантированной суммы – 0,1 млн грн, на погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, – 336,1 млн грн.

На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов в июне направлено 336,1 млн грн. в т.ч. НБУ – 227,6 млн грн.

Внеочередные выплаты НБУ произвели следующие банки:

ПАО «КБ «Надра» – 157,3 млн грн;

АО “Родовид Банк” – 35,0 млн грн;

АО «Дельта Банк» – 34,7 млн грн;

ПАО «УПБ» – 0,6 млн грн.

В целом за первые шесть месяцев 2020 года сумма погашения требований кредиторов составила 5 279,9 млн грн, из которых 3 179,1 млн грн – внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в т.ч. 3 059,0 млн грн – НБУ).

В целом по состоянию на 1 июля 2020 года за все время удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 49 954,7 млн грн, из которых 14 680,2 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 13 466,8 млн грн – НБУ).

По состоянию на 1 июля 2020 года Фондом, в соответствии с ч. 5 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 47 исковых заявлений в отношении 39 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, – 646 человек. Общая сумма исковых требований составляет 96 132,64 млн грн.

По материалам Finance.UA
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