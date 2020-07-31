0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Убытки Энергоатома с начала года превысили 2,65 млрд грн

Убытки Энергоатома с начала года превысили 2,65 млрд грн

НАЭК “Энергоатом” в первом полугодии 2020 года получила чистый убыток в размере 2,65 млрд грн.

За аналогичный период 2019 года компания получила 1,11 млрд грн чистой прибыли, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом чистый доход Энергоатома в 2020 году увеличился на 13,6% – до 26,47 млрд грн.

По итогам 2019 года Энергоатом сократил чистую прибыль на 18,5% по сравнению с 2018 годом — до 3,77 млрд грн.

Энергоатом является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт, а также Ташлыкскую ГАЭС (302 МВт) и Александровскую ГЭС (11,5 МВт).

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.