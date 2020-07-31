Убытки Энергоатома с начала года превысили 2,65 млрд грн

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НАЭК “Энергоатом” в первом полугодии 2020 года получила чистый убыток в размере 2,65 млрд грн.
За аналогичный период 2019 года компания получила 1,11 млрд грн чистой прибыли, сообщает Интерфакс-Украина.
При этом чистый доход Энергоатома в 2020 году увеличился на 13,6% – до 26,47 млрд грн.
По итогам 2019 года Энергоатом сократил чистую прибыль на 18,5% по сравнению с 2018 годом — до 3,77 млрд грн.
Энергоатом является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт, а также Ташлыкскую ГАЭС (302 МВт) и Александровскую ГЭС (11,5 МВт).
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