В июле Нацбанк "влил" почти полмиллиарда долларов на поддержку гривны

В июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.

Об этом говорится в данных НБУ о результатах валютных интервенций.

Для сравнения, в июне Нацбанк только покупал валюту (общей суммой на 1,115 миллиарда долларов).

В этом месяце больше всего регулятор продал валюты в период 20-24 июля – 347,8 миллиона долл.

С 13 по 17 июля Нацбанк не проводил интервенций на межбанке впервые с сентября 2018 года.



Инфографика НБУ

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