День финансов, 30 июля: что может «Дія» 2.0, и как изменили штрафы за налоговые нарушения

Четверг, 30 июля. О дешевых кредитах, прибавке к пенсии и правилах въезда в Украину.

«Дія» версии 2.0. Министерство цифровой трансформации объявило о запуске бета-тестирования программы «Дія» версии 2.0. Среди новых функций – идентификация личности по штрих-коду при получении посылок на почте.. К тому же почта, ломбарды и страховые смогут принимать документы из «Дії».

Новые правила въезда из стран «красной зоны». С 1 августа будут действовать новые правила въезда в Украину из стран “красной зоны”, в частности самоизоляция или обсервация не нужна в случае отрицательного результата тестирования на COVID-19, проведенного в Украине или не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Изменили размер штрафов за налоговые нарушения. В частности, увеличили штрафы за нарушения, предусмотренные ст. 117, 120 Налогового кодекса Украины. За неподачу или несвоевременную подачу налоговой отчетности сумма штрафной санкции увеличена со 170 гривен до 340 гривен. Больше о штрафах

Банкам разрешили не подавать “бумажную” финотчетность. НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов, а также не подавать на бумажных носителях финотчетность за 9 месяцев 2020 при условии ее размещения на веб-сайте.

Бизнес получил дополнительный финансовый инструмент. Для малого и среднего бизнеса в Украине создали онлайн-платформу «Факторинг Хаб», благодаря которой, уверены в Минэкономики, бизнес получит дополнительный финансовый инструмент. Больше о задаче проекта и условиях..

5-7-9%. Так ли просто взять кредит в госбанке? В этом году в Украине стартовала масштабная госпрограмма стимуляции малого бизнеса через выдачу кредитов на развитие под низкие проценты.

Предлагаем вам истории трех предпринимателей, которым удалось получить дешевые ссуды в госбанке:

685 для тех, кому за 80. Как сообщили в Минсоцполитики, одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в уходе, получат ежемесячное пособие 685 грн. Еще не приняты нормативно-правовые акты к настоящему Закону. ЗУ действует, но не работает. По сути – после принятия подзаконных актов, если Вы оформите это пособие, выплата будет производиться в соответствии с Законом, то есть с 1 января 2020 года. Отметим, средний размер пенсий в Украине сейчас – 3 393,54 грн.

Жилье. О ценах и предложении от «Слуги народа». На первичном рынке жилья в Украине в апреле-июне 2020 года цены выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке – на 9,4%. А тем временем, в «Слуге народа» предлагают сократить в 2 раза налог на аренду квартир