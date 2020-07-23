Минцифры запустило бета-тестирование программы «Дія» версии 2.0

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Министерство цифровой трансформации объявило о запуске бета-тестирования программы «Дія» версии 2.0. Среди новых функций – идентификация личности по штрих-коду при получении посылок на почте.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
“В новой версии — идентификация лица по штрихкоду. Теперь украинцы могут получить посылки на почте с “Дією”. Новая почта — первый партнер”, – говорится в сообщении.
Как работает идентификация по штрихкоду:
Второй волной протестируют возможность поделиться цифровой копией документа для получения услуг.
“В настоящее время “Дія” 2.0 доступно только бета-тестерам. Однако вскоре состоится официальный релиз”, – добавили в министерстве.
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