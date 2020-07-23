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Минцифры запустило бета-тестирование программы «Дія» версии 2.0

Минцифры запустило бета-тестирование программы «Дія» версии 2.0

Министерство цифровой трансформации объявило о запуске бета-тестирования программы «Дія» версии 2.0. Среди новых функций – идентификация личности по штрих-коду при получении посылок на почте.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

“В новой версии — идентификация лица по штрихкоду. Теперь украинцы могут получить посылки на почте с “Дією”. Новая почта — первый партнер”, – говорится в сообщении.

Как работает идентификация по штрихкоду:

  • на оборотной стороне документа теперь есть QR-код и barcode (штрихкод). Последний идентифицирует лицо при получении посылок на почте стоимостью менее 5 тыс. грн;
  • менеджер сканирует штрихкод устройством, а “Дія” подтверждает действительность документа;
  • на компьютере менеджера также появляется подтверждение.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

Второй волной протестируют возможность поделиться цифровой копией документа для получения услуг.

“В настоящее время “Дія” 2.0 доступно только бета-тестерам. Однако вскоре состоится официальный релиз”, – добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • Согласно Закону, заграничный биометрический паспорт предоставляет украинцам такие же возможности, как и обычный внутренний или ID-карта.
  • Недавно Госпогранслужба сообщила о невозможности путешествовать с помощью электронных документов. Поскольку электронные документы действительны только на территории Украины. Однако использование зарубежного е-паспорта станет возможным при условии изменений в украинском законодательстве.
  • “Укрзализныця начала принимать цифровой студенческий билет через мобильное приложение “Дія”, в качестве удостоверения личности при посадке в поезд, вместо пластикового оригинала.

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По материалам Finance.UA
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