Дочерних украинских компаний в России в шесть раз больше, чем российских филиалов в Украине - исследование

Хотя российское присутствие в Украине несколько сократилась за последние 10 лет, многие российские компании продолжают функционировать в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.

“Российские компании находятся преимущественно в Киеве, а также в Восточной Украине. Украинские компании также продолжают вести бизнес в России, будучи как членами российских некоммерческих организаций, так и учредителями коммерческих организаций в России. Как и с присутствием российских компаний в Украине, здесь также наиболее связанными с Россией являются компании из Восточной Украины”, – говорится в результатах исследования.

Согласно данным российского реестра ЕГРЮЛ, 85 украинских компаний, занимающихся оптовой торговлей, и 84 некоммерческие организации все еще имеют открытые филиалы в российских городах. Также свои подразделения есть у компаний, задействованных в операциях с недвижимостью, строительстве и временном размещении питания.



Инфографика: YouControl

Больше всего компаний, учреждающих юрлица в России:

из Киева – 210;

относительно много компаний из Юго-Восточной Украины являются учредителями юрлиц в России;

на Западной Украине почти отсутствуют компании, которые являются учредителями юрлиц в РФ. Так, в Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Закарпатской областях только по одной такой компании, в Хмельницкой – 2, в Черновицкой – 3, в Ровенской – 4, а во Львовской – 5.



Инфографика: YouControl

“Согласно данным российского реестра ЕГРЮЛ, филиалов российских компаний в Украине значительно меньше, только 104. Однако, филиалы – не единственный тип связи, который может существовать между компанией в Украине и России. Так, по данным Единого государственного реестра (ЕГР), в июне 2020 в Украине работали 12 970 компаний, у которых российские учредители и/или бенефициары”, – говорится в исследовании.



Инфографика: YouControl

Экс-генеральный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко считает, что только рынок капитала может помочь действительно снизить российское влияние в Украине.

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