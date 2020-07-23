Дочерних украинских компаний в России в шесть раз больше, чем российских филиалов в Украине - исследование

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Хотя российское присутствие в Украине несколько сократилась за последние 10 лет, многие российские компании продолжают функционировать в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.
“Российские компании находятся преимущественно в Киеве, а также в Восточной Украине. Украинские компании также продолжают вести бизнес в России, будучи как членами российских некоммерческих организаций, так и учредителями коммерческих организаций в России. Как и с присутствием российских компаний в Украине, здесь также наиболее связанными с Россией являются компании из Восточной Украины”, – говорится в результатах исследования.
Согласно данным российского реестра ЕГРЮЛ, 85 украинских компаний, занимающихся оптовой торговлей, и 84 некоммерческие организации все еще имеют открытые филиалы в российских городах. Также свои подразделения есть у компаний, задействованных в операциях с недвижимостью, строительстве и временном размещении питания.
Инфографика: YouControl
Больше всего компаний, учреждающих юрлица в России:
Инфографика: YouControl
“Согласно данным российского реестра ЕГРЮЛ, филиалов российских компаний в Украине значительно меньше, только 104. Однако, филиалы – не единственный тип связи, который может существовать между компанией в Украине и России. Так, по данным Единого государственного реестра (ЕГР), в июне 2020 в Украине работали 12 970 компаний, у которых российские учредители и/или бенефициары”, – говорится в исследовании.
Инфографика: YouControl
Экс-генеральный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко считает, что только рынок капитала может помочь действительно снизить российское влияние в Украине.
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