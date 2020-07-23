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"Нафтогазу" передали арестованные акции компании, которой владел "Газпром"

"Нафтогазу" передали арестованные акции компании, которой владел "Газпром"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало “Укртрансгазу” акции компании “Газтранзит” (доля 40,2%), которая принадлежала «Газпрому».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Агентство столкнулось со значительным сопротивлением и противодействием со стороны владельца и связанных с ним лиц, которые своими действиями пытались помешать передаче акций.

“Благодаря слаженным действиям АРМА, НАБУ и САП арестованные акции переданы выбранному по результатам конкурсного отбора управляющему АО “Укртрансгаз”, которое получило право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг”, – говорится в сообщении.

Отныне поступления от управления арестованными акциями “Газтранзита” будут перечисляться в государственный бюджет.

В 2016 году АМКУ оштрафовал “Газпром” более чем 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины.

По материалам Економічна Правда
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