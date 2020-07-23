"Нафтогазу" передали арестованные акции компании, которой владел "Газпром"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало “Укртрансгазу” акции компании “Газтранзит” (доля 40,2%), которая принадлежала «Газпрому».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Агентство столкнулось со значительным сопротивлением и противодействием со стороны владельца и связанных с ним лиц, которые своими действиями пытались помешать передаче акций.

“Благодаря слаженным действиям АРМА, НАБУ и САП арестованные акции переданы выбранному по результатам конкурсного отбора управляющему АО “Укртрансгаз”, которое получило право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг”, – говорится в сообщении.

Отныне поступления от управления арестованными акциями “Газтранзита” будут перечисляться в государственный бюджет.

В 2016 году АМКУ оштрафовал “Газпром” более чем 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины.