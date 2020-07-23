Почта, ломбарды и страховые смогут принимать документы из "Дії"

Национальный Банк Украины разрешил небанковским учреждениям идентифицировать клиентов через цифровые документы с мобильного приложения “Дія”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на постановление Нацбанка.

“Национальный Банк Украины разрешил небанковским учреждениям идентифицировать клиентов через цифровые документы из мобильного приложения “Дія”. Такое решение указано в Постановлении Правления Национального банка Украины “Об утверждении Положения об осуществлении учреждениями финансового мониторинга”“, – говорится в сообщении.

Кого касается постановление:

страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, платежных организаций, операторов почтовой связи, других учреждений, предоставляющих услуги по переводу средств и осуществлению валютных операций и тому подобное.

“Таким образом, украинцы впоследствии смогут получать услуги в этих учреждениях без бумажных документов, а только со смартфоном. Сотрудники таких учреждений будут верифицировать клиентов с помощью цифровой ID-карты или биометрического заграничного паспорта гражданина через мобильное приложение “Дія”, – сообщают в Минцифры.

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Также возможна верификация клиентов с помощью получения учреждением данных Системы BankID и наложении лицом КЭП на копию своего идентификационного документа.

А верифицировать ФЛП и представителей ООО теперь можно с помощью интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ), через которую предоставляется доступ к информации об этих лицах в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Минцифры уже работает над разработкой программного обеспечения, что позволит компаниям подтверждать подлинность цифровых документов в приложении “Дія”.

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