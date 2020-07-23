Почта, ломбарды и страховые смогут принимать документы из "Дії"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный Банк Украины разрешил небанковским учреждениям идентифицировать клиентов через цифровые документы с мобильного приложения “Дія”.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на постановление Нацбанка.
“Национальный Банк Украины разрешил небанковским учреждениям идентифицировать клиентов через цифровые документы из мобильного приложения “Дія”. Такое решение указано в Постановлении Правления Национального банка Украины “Об утверждении Положения об осуществлении учреждениями финансового мониторинга”“, – говорится в сообщении.
Кого касается постановление:
“Таким образом, украинцы впоследствии смогут получать услуги в этих учреждениях без бумажных документов, а только со смартфоном. Сотрудники таких учреждений будут верифицировать клиентов с помощью цифровой ID-карты или биометрического заграничного паспорта гражданина через мобильное приложение “Дія”, – сообщают в Минцифры.
Читайте также: НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями
Также возможна верификация клиентов с помощью получения учреждением данных Системы BankID и наложении лицом КЭП на копию своего идентификационного документа.
А верифицировать ФЛП и представителей ООО теперь можно с помощью интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ), через которую предоставляется доступ к информации об этих лицах в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
Минцифры уже работает над разработкой программного обеспечения, что позволит компаниям подтверждать подлинность цифровых документов в приложении “Дія”.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали суммуВчера, 16:00 - 3037 7
25 тысяч гривен должен получать врач, – СтепановВчера, 19:40 - 809 5
Алименты за 11 лет: государство выбило из должника почти 200 тыс. грнВчера, 18:34 - 932 4
Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты7 ч. назад - 13712 4
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Около часа назад - 1749 2
Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты7 ч. назад - 13712 4
Лазебная рассказала, куда будут вкладывать деньги людей, которые платят взносы в накопительную пенсиюВчера, 20:00 - 4306 1
Евро взлетит до максимума за 6 лет: появился прогноз для УкраиныВчера, 17:22 - 4060
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали суммуВчера, 16:00 - 3037 7
На дорогах Украины появится больше радаров для измерения скоростиВчера, 14:02 - 2679 1
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Вчера, 15:10 - 307
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1947
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1006 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 712
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 7083 18