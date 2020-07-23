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В "Укравтодоре" рассказали о планах по ремонту дорог и мостов на 2021 год

В "Укравтодоре" рассказали о планах по ремонту дорог и мостов на 2021 год

В 2021 году Укравтодор намерен провести ремонты 7 тысяч километров автодорог государственного значения.

Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков во время онлайн-конференции “Итоги сезона закупок в дорожной отрасли”.

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“Проектируем объекты на 2021 год. На следующий год по дорогам государственного значения мы планируем достичь отметки в 7 тыс. км., а за 3-4 года полностью их обновить. Однако во многом это будет зависеть от экономической ситуации в стране”, – сказал Кубраков.

“Также планируем продолжить программу обновления мостов. Общий бюджет – 28,7 млрд грн на 5 лет.

В 2020 году обновляем, вводим в эксплуатацию, а в некоторых случаях строим с нуля 100 сооружений. В следующем году планируем и на дорогах местного значения количество отремонтированных мостов увеличить в разы”, – добавил он.

По материалам Центр транспортных стратегий
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