Алименты за 11 лет: государство выбило из должника почти 200 тыс. грн

На прошлой неделе сотрудники Государственной исполнительной службы Минюста в Киеве взыскали с должника задолженность по уплате алиментов, которая образовалась еще с февраля 2009 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства. Мужчина погасил долги в полном объеме – 194 766 грн, в том числе 47 383 грн штрафа и 4793 грн исполнительного сбора.

Госисполнители применили комплекс мер для взыскания задолженности. Они установили временное ограничение для должника в праве выезжать за пределы Украины, управлять транспортными средствами и пользоваться огнестрельным оружием. А также объявили в розыск его машину и арестовали имущество. Вследствие этих ограничений должник выплатил весь долг.

Отметим, что с 1 июля в Украине вырос максимальный размер алиментов, который может быть установлен по судебному приказу. Размер этого вида соцвыплат совпадает с 10 прожиточными минимумами на ребенка. Согласно госбюджету, для детей до шести лет с 1 июля он составляет 1859 грн. Для детей в возрасте от шести до 18 лет – 2318 грн. Соответственно, максимальный размер алиментов – 18 590 грн и 23 180 грн.