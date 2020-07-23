Алименты за 11 лет: государство выбило из должника почти 200 тыс. грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На прошлой неделе сотрудники Государственной исполнительной службы Минюста в Киеве взыскали с должника задолженность по уплате алиментов, которая образовалась еще с февраля 2009 года.
Об этом сообщила пресс-служба министерства. Мужчина погасил долги в полном объеме – 194 766 грн, в том числе 47 383 грн штрафа и 4793 грн исполнительного сбора.
Госисполнители применили комплекс мер для взыскания задолженности. Они установили временное ограничение для должника в праве выезжать за пределы Украины, управлять транспортными средствами и пользоваться огнестрельным оружием. А также объявили в розыск его машину и арестовали имущество. Вследствие этих ограничений должник выплатил весь долг.
Отметим, что с 1 июля в Украине вырос максимальный размер алиментов, который может быть установлен по судебному приказу. Размер этого вида соцвыплат совпадает с 10 прожиточными минимумами на ребенка. Согласно госбюджету, для детей до шести лет с 1 июля он составляет 1859 грн. Для детей в возрасте от шести до 18 лет – 2318 грн. Соответственно, максимальный размер алиментов – 18 590 грн и 23 180 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца годаВчера, 17:00 - 41724 18
Телеведущая задекларировала четверть миллиарда гривен годового доходаВчера, 18:31 - 7668 6
В "Слуге народа" объяснили, от чего будет зависеть налог на землюВчера, 14:01 - 2740 5
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали сумму3 ч. назад - 939 3
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки7 ч. назад - 25699 3
Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги11 ч. назад - 28389 2
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки7 ч. назад - 25699 3
Украинских водителей ждет дорогой автогаз: прогнозВчера, 19:00 - 3172 2
Доллар может потерять статус резервной валюты - аналитики8 ч. назад - 2952 3
Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год7 ч. назад - 2655
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)3 ч. назад - 99
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1852
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 939 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 679
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6910 18