Кабмин урегулировал запуск программы авторизованных экономических операторов

Кабинет министров 29 июля 2020 года урегулировал все формальности для запуска программы авторизованных экономических операторов (АЭО) в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Кабинет министров принял постановление “Некоторые вопросы функционирования авторизованных экономических операторов”, разработанное Минфином совместно с Гостаможслужбой, чем урегулировал все формальности для запуска программы АЭО в Украине”, – говорится в сообщении.

Решением правительства утверждена процедура и алгоритм проведения оценки соответствия критериям авторизованного экономического оператора (АЭО), формы документов, которые должны подаваться предприятиями и выдаваться таможенными органами для получения статуса АЭО.

Внедрение программы АЭО будет способствовать предоставлению существенных упрощений таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия, что позволит реализовать будущее взаимное признание статуса АЭО уполномоченными органами других государств, предоставит возможность украинским предприятиям участвовать в формировании безопасных цепей поставок товаров и способствовать повышению их конкурентоспособности на внешних рынках.