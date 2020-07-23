"Вполне реалистично": в Минфине отреагировали на правительственный макропрогноз

Утвержденный правительством макропрогноз на 2021-2022 гг. Министерство финансов считает реалистичным.

Об этом сообщил глава Минфина Сергей Марченко в комментарии для “Интерфакс-Украина”.

“Обновленный макропрогноз на 2021 год вполне реалистичен. Он учитывает последние тенденции развития экономики, реалии, сложившиеся на мировых рынках вследствие пандемии COVID-19, и актуальные оценки перспектив восстановления мировой экономики”, – прокомментировал он.

Документ также предусматривает увеличение реальных зарплат на 12,1% благодаря повышению производительности труда при сохранении относительной ценовой стабильности.

“Сейчас на основе обновленного макропрогноза на 2021 год мы готовим письмо главным распорядителям для подготовки бюджетных запросов. Далее нас ждет их обработка и согласительные совещания. И в начале сентября, как и прописано в Бюджетном кодексе, представим на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2021 год”, – подчеркнул Марченко.

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“По бюджету этого года: с мая у нас 100-процентное выполнение бюджетной росписи по доходам, перевыполнение в июне. И вот уже конец июля – мы также ожидаем перевыполнения доходов общего фонда госбюджета более чем на 4 млрд грн”, – добавил глава Минфина.

По его словам, поскольку в четвертом квартале этого года правительство ожидает постепенного восстановления экономики и оживления экономической динамики в 2021 году, проект госбюджета на 2021 год должен иметь стимулирующий характер для экономики страны.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.