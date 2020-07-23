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День финансов, 29 июля: деньги вместо бейби-боксов, больше TruCam на дорогах, приостановка для ФЛП

День финансов, 29 июля: деньги вместо бейби-боксов, больше TruCam на дорогах, приостановка для ФЛП

Сегодня, 29 июля, Кабмин принял ряд важных решений:

Макроэкономический прогноз. Кабмин одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, согласно которому ВВП Украины в 2021 году возрастет на 4,6%, цены увеличатся на 7,3%. Средняя зарплата за три года вырастет до 17 169 грн. Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривны за доллар, на конец года – 28,8 гривны.

Деньги вместо “пакетов малыша”. Кабмин намерен выплачивать по 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”. Деньги собираются начислять на счет в ПриватБанке, а использовать их можно будет только на приобретение товаров для малыша. Кстати, по этой ссылке говорим о случаях, когда одинокие матери могут получать деньги на ребенка.

Погашение задолженности по выплате субсидий и льгот. Кабмин за счет средств бюджетной программы погасит перед исполнителями жилищно-коммунальных услуг задолженности местных бюджетов по льготам и жилищными субсидиями. Как отмечается, долги образовались по состоянию на 1 января 2020 года.

О других новостях среды:

На дорогах появится больше TruCam. С 29-го июля в Украине еще на 43 участках установят радары TruCam для измерения скорости. Также 5 существующих участков расширят. Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCam. Кроме того, в Украине планируют ввести дополнительные проверки для водителей. Если на протяжении года водитель совершит от 5 до 10 нарушений, ему нужно будет повторно сдавать теоретический и практический экзамены, только после этого снова сможет водить машину.

Кличко обещает 99% от суммы процентов Как сообщил сегодня мэр столицы Виталий Кличко, Киевсовет принял решение, которое позволит компенсировать столичным предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитным договорам.

ФЛП временно не будут регистрировать. В Украине с 5 по 16 августа будет приостановлена регистрация юрлиц, ФЛП и общественных формирований в связи с запуском нового Единого государственного реестра. Документы, поданные до этого времени, должны успеть обработать до 7 августа. Людей, которые хотят зарегистрировать предприятие, просят подождать до 16 августа.

По материалам Finance.UA
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