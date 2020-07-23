День финансов, 29 июля: деньги вместо бейби-боксов, больше TruCam на дорогах, приостановка для ФЛП

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня, 29 июля, Кабмин принял ряд важных решений:
Макроэкономический прогноз. Кабмин одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, согласно которому ВВП Украины в 2021 году возрастет на 4,6%, цены увеличатся на 7,3%. Средняя зарплата за три года вырастет до 17 169 грн. Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривны за доллар, на конец года – 28,8 гривны.
Деньги вместо “пакетов малыша”. Кабмин намерен выплачивать по 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”. Деньги собираются начислять на счет в ПриватБанке, а использовать их можно будет только на приобретение товаров для малыша. Кстати, по этой ссылке говорим о случаях, когда одинокие матери могут получать деньги на ребенка.
Погашение задолженности по выплате субсидий и льгот. Кабмин за счет средств бюджетной программы погасит перед исполнителями жилищно-коммунальных услуг задолженности местных бюджетов по льготам и жилищными субсидиями. Как отмечается, долги образовались по состоянию на 1 января 2020 года.
О других новостях среды:
На дорогах появится больше TruCam. С 29-го июля в Украине еще на 43 участках установят радары TruCam для измерения скорости. Также 5 существующих участков расширят. Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCam. Кроме того, в Украине планируют ввести дополнительные проверки для водителей. Если на протяжении года водитель совершит от 5 до 10 нарушений, ему нужно будет повторно сдавать теоретический и практический экзамены, только после этого снова сможет водить машину.
Кличко обещает 99% от суммы процентов Как сообщил сегодня мэр столицы Виталий Кличко, Киевсовет принял решение, которое позволит компенсировать столичным предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитным договорам.
ФЛП временно не будут регистрировать. В Украине с 5 по 16 августа будет приостановлена регистрация юрлиц, ФЛП и общественных формирований в связи с запуском нового Единого государственного реестра. Документы, поданные до этого времени, должны успеть обработать до 7 августа. Людей, которые хотят зарегистрировать предприятие, просят подождать до 16 августа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца годаВчера, 17:00 - 41724 18
Телеведущая задекларировала четверть миллиарда гривен годового доходаВчера, 18:31 - 7668 6
В "Слуге народа" объяснили, от чего будет зависеть налог на землюВчера, 14:01 - 2740 5
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали сумму3 ч. назад - 939 3
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки7 ч. назад - 25699 3
Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги11 ч. назад - 28389 2
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки7 ч. назад - 25699 3
Украинских водителей ждет дорогой автогаз: прогнозВчера, 19:00 - 3172 2
Доллар может потерять статус резервной валюты - аналитики8 ч. назад - 2952 3
Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год7 ч. назад - 2655
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)4 ч. назад - 99
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1852
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 939 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 679
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6910 18