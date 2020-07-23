Минобороны купило дизельное топливо по цене "Роттердам+" с наценкой - СМИ

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Министерство обороны 28 июля определило победителей тендера на закупку 14 900 т дизельного топлива летних марок. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.
Компания “Фрагрант”, входящая в орбиту Wexler Group, одержала победу в двух лотах на поставку 1200 т и 5300 т, предложив цены 21 150 грн/т и 21 310 грн/т соответственно.
Еще в двух лотах общим объемом 8400 т выиграла “Альянс Энерго Трейд” с ресурсом по 21 235 грн/т (4000 т) и 21 238 грн/т (4400 т).
В день аукциона оптовая цена ДТ на основных базисах крупнооптовой торговли составляла 20 830 грн/т, что на 1,5% ниже минимальной цены на аукционе.
Минобороны закупает топливо с отсрочкой платежа на 30 дней и доставкой груза до пункта назначения.
Отметим, что Министерство обороны покупает топливо по фиксированной цене и, в отличие от “Укрзализныци”, не использует формульное ценообразование.
Минимальная цена на тендере Минобороны – 21 150 грн/т – после вычета НДС, акциза и по курсу на дату аукциона, равна 440 долл./т.
Средняя по июлю котировка дизтоплива в портах Северо-Западной Европы (Амстердам-Роттердам-Антверпен), которая является одним из основных индикаторов ценообразования, составляет 370 долл./т. Соответственно, Министерство обороны фактически приобрело топливо с наценкой к котировкам в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен на уровне 70 долл./т.
Ранее сообщалось, что на предыдущей неделе АО “Укрзализныця” законтрактовало 6000 тонн дизтоплива по цене котировок ДТ в Роттердаме плюс 28 долл./т.
Напомним, цены на нефтепродукты в Украине формируются на основании импортного паритета – то есть котировки в Европе плюс премия производителя и логистические расходы на доставку в Украину.
По цене импортного паритета в Украине также формируются цены и на природный газ.
Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ подход для определения цены газа для населения – по т.н. формуле “Амстердам+”. Она предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржи TTF.
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