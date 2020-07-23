Газпром перестал владеть трубоукладчиком для Северного потока-2

Трубоукладчик академик Черский перестал принадлежать российскому Газпрому.

Об этом стало известно из квартального раскрытия монополии.

Академик Черский – единственный в России трубоукладчик, который обладает современной системой динамического (безъякорного) позиционирования. В декабре 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что это судно способно достроить Северный поток-2. Оно продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2.

До начала 2020 года Академик Черский числился в составе ООО Газпром флот. В начале июня сообщалось, что судно находится в собственности АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТМФ). Этот фонд в конце марта 2020 года сменил «прописку» с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТМФ не значится. По состоянию на 31 марта СТМФ входил в группу Газпрома, свидетельствует список аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня его уже нет. При этом, по данным российских реестров на 28 июля, СТМФ – все еще действующее юридическое лицо и название не менял. Это означает, что во втором квартале фонд сменил владельца (после чего поменял и гендиректора: им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).

Также есть вероятность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право предусмотрено постановлением российского правительства от 4 апреля 2019 года.

СТМФ считается непубличным акционерным обществом и поэтому не обязано раскрывать текущих участников.

Напомним, что Северный поток-2 не строится с декабря 2019 года из-за американских санкций. В Газпроме заявляли, что построенный на 94% газопровод будет достроен российской стороной. В июле Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной (якорной) системой позиционирования.

В июле палата представителей и сенат США приняли свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год. Обе предусматривают санкции против страхователей судов-трубоукладчиков Nord Stream 2 и поставщиков оборудования для таких судов. Согласительная конференция конгресса США должна утвердить компромиссный вариант оборонного бюджета. Тогда станет понятно, какие именно дополнительные санкции будут введены против Северного потока-2.