Смолий перед отставкой проиграл Коломойскому в суде по поручительству по рефинансированию

19 июня Хозсуд г. Киева полностью удовлетворил иск Игоря Коломойского к НБУ и Приватбанку (в деле №910/5172/19), а 27 июля Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе Нацбанка на указанное решение суда первой инстанции.

В своем иске И. Коломойский просил признать недействительным поручительство по кредитам рефинансирования, которые Приватбанк привлек у НБУ в период до национализации. Согласно судебным материалам, по утверждению экс-совладельца Приватбанка, уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение как минимум одного соответствующего кредитного договора, ввиду отсутствия кворума на заседании правления НБУ (еще в период до национализации).

Напомним, 1 июля НБУ сообщил, что тогдашний глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке. 3 июля Верховная Рада приняла отставку Я. Смолия и уволила его с должности главы НБУ.

Как писал Finbalance, в первой половине июня НБУ отозвал ряд исков к поручителям Приватбанка по рефинансированию, в т.ч. “Днепразоту”, ЧАО “Эрлан”, ООО “Приватофис”, ООО “Гаджибей”, ООО “Перспектива Инвестмент”.

Это произошло на фоне того, что в феврале-апреле Приватбанк полностью погасил долги перед НБУ по рефинансированию, выплатив 7,5 млрд грн. По данным Нацбанка, на 01.05.2020 у Приватбанка не было долгов по рефинансу. При этом на начало 2017 года – то есть фактически сразу после национализации – объем долговых обязательств Приватбанка перед регулятором составлял 18 млрд грн.

В июне-2018 НБУ подал 143 иска к юрлицам, которые предоставляли имущество в залог для Нацбанка как обеспечение долгов Приватбанка по рефинансированию. Объем требований НБУ по этим искам составил 10 млрд грн. Среди ответчиков были “Днепразот”, ПАО “Никопольский завод ферросплавов”, АО “Марганецкий горно-обогатительный комбинат”, АО “Покровский горно-обогатительный комбинат”, ЧАО “Толкачевский ГОК”, ООО “Агротерминал Логистик”, ООО “Скорзонера”, ООО “Подол Недвижимость”, ЧАО “Эрлан”, ООО “Приватофис”, ООО “Гаджибей”, ЧАО “Отель “Жовтневий”, ООО “Финансовая компания “Финилон”, ООО “Акватера”, ООО “Арлан”, ЧАО “Аэробуд”, ООО “Эверест Истейт”, ООО “Перспектива Инвестмент”, ОАО “УКРНИИИНЖПРОЕКТ”, ООО “Укринтеринвест”, ПАО “Днепрометалсервис”, Тровелко Холдингз Лимитед, Пеннилейн Комерсио Интернасионал ЛДА и т.д..

Ранее Приватбанк при побуждении НБУ воздерживался от погашения рефинансирования, поручителями по которому являлись Игорь Коломойский и связанные с ним структуры, надеясь таким образом стимулировать процесс погашения задолженности корпоративных заемщиков перед банком.

НБУ заявлял о сомнительных операциях в Приватбанке (в т. ч. инсайдерское кредитование) в период до национализации на 5,5 млрд долл.. Игорь Коломойский эту информацию отрицал.