Экс-глава Нацкомфинуслуг отсудил у ФГВФЛ активы банков-банкротов на 4 млрд грн

16 июля Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил иск ООО “Финансовая компания “Инвестохиллс Веста” и признал незаконным решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов об отмене результатов аукциона по продаже пула активов четырех банков-банкротов, который состоялся 22 ноября 2019 года.

Как сообщает FinBalance, речь идет о таких банках, как “Финансы и кредит”, ВТБ Банк, Дельта Банк, Фидобанк,

Объем прав требований по соответствующему пулу активов — 3,9 млрд грн (по телу кредитов — 1,1 млрд грн, проценты — 1,4 млрд грн, штрафы — 1,4 млрд грн).

Речь идет в том числе о долгах ПАО “Кременчугмясо”, ОАО “Стахановский вагоностроительный завод”, ЗАО “Креатив” и других.

Сначала победителем соответствующего аукциона считалось ООО “Бизнесресурс-Украина”, которое предложило 304 млн грн. Однако компания не заплатила за приобретенный пул, хотя имела на это целый месяц, констатировал ФГВФЛ.

Затем победителем было признано ООО “ФК” Инвестохиллс Веста “(с предложением 150,5 млн грн). Согласно судебным материалам, 21 января 2020 года покупатель заключил договор с ликвидатором банка “Финансы и кредит” и оплатил соответствующую часть пула 132,4 млн грн.

Однако на следующий день исполнительная дирекция ФГВФЛ отменила результаты аукциона.

Хозсуд Киева решил, что в ФГВФЛ не было оснований для принятия указанного решения.

“Суд не соглашается с утверждением ответчика, что неуплата одним из участников торгов — ООО “Бизнесресурс-Украина” — гарантийного взноса и непредоставление банковской гарантии организатору аукциона Товарной бирже “Универсальная товарно-сырьевая биржа” привели к искажению результатов вышеуказанного аукциона “.

По данным госреестра, среди учредителей ООО “Финансовая компания “Инвестохиллс Веста” — Андрей Волков — экс-глава правления Альфа-Банка, экс-глава Нацкомфинуслуг (на рынке его связывали в том числе с Павлом Фуксом).