Подписание соглашения о совместном авиапространстве с ЕС позволит уменьшить стоимость полетов для пассажиров - Стефанишина

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Подписание соглашения о совместном авиапространстве с Евросоюзом позволит уменьшить стоимость полетов для пассажиров.
Такое мнение высказала вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью изданию Сегодня, опубликованном во вторник, 28 июля.
Все внутренние рейсы в Украине будут отвечать таким же стандартам безопасности, как и любой рейс на территории ЕС, отметила она.
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“И, соответственно, конкуренция повлияет на цену в сторону снижения. Поэтому, выбирая, как добраться в ту или иную часть Европы или Украины, мы будем чаще выбирать тот рейс, который дешевле”, – подчеркнула Стефанишина.
По ее словам, правительство готовится подписать соглашение об “открытом небе” на предстоящем саммите Украина – ЕС, но многое зависит от европейской стороны.
“Мы, со своей стороны, представили юридические позиции, по которым мы считаем, что соглашение должно быть подписано”, – сказала вице-премьер.
Она также подчеркнула, что подписание соглашения об “открытом небе” открывает друг для друга рынки авиаперевозок Украины и ЕС.
“Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС. Так же и европейские компании зайдут на украинский рынок”, – пояснила Стефанишина.
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