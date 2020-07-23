Украинский стартап Delfast показал прототип нового электробайка

Украинский стартап Delfast показал прототип нового электрического маунтинбайка Fusion.

Об этом сообщает портал New Atlas.

“Украинская компания Delfast показала детали мощного будущего электрического маунтинбайка Fusion”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, вес транспортного средства не превышает 36 кг.

Электробайк будет иметь двигатель мощностью 1500 Вт, который позволит ему разгоняться до 50 км/ч. В Fusion будет также установлена одна или две электрические батареи, благодаря которым велосипед сможет проехать до 51 км или до 112 км без подзарядки.