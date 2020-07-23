Украинский стартап Delfast показал прототип нового электробайка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинский стартап Delfast показал прототип нового электрического маунтинбайка Fusion.
Об этом сообщает портал New Atlas.
“Украинская компания Delfast показала детали мощного будущего электрического маунтинбайка Fusion”, – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, вес транспортного средства не превышает 36 кг.
Электробайк будет иметь двигатель мощностью 1500 Вт, который позволит ему разгоняться до 50 км/ч. В Fusion будет также установлена одна или две электрические батареи, благодаря которым велосипед сможет проехать до 51 км или до 112 км без подзарядки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Болгария упростила въезд для украинцев13 ч. назад - 1345 9
В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДД11 ч. назад - 8194 8
Альфа-Банк нацелен стать крупнейшим универсальным банком Украины – CEOВчера, 18:32 - 1841 8
За 10 лет существования второго уровня пенсионной реформы пенсия могла бы быть больше в среднем на 17% - Третьякова11 ч. назад - 650 4
Каждый пятый потребитель газа не оплатил счета из-за коронавируса11 ч. назад - 370 3
Установление продолжительности рабочего времени: Гоструда разъяснила нюансы14 ч. назад - 13983 2
Субсидии не отменили: как проверить начисления онлайн15 ч. назад - 9136 1
В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДД11 ч. назад - 8194 8
В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца года6 ч. назад - 3634 1
В Европе начались продажи автодома с гаражом внутри (фото)22 ч. назад - 2662
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1715
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 874 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 638
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6679 18
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2769 7