Авиаперевозки вернутся на докризисный уровень только к 2024 году, - IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что уровень авиаперевозок вернется на докризисный лишь к 2024 году. Количество пассажиров в июне сократилось на 86,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает NDTV.

Ассоциация воздушного транспорта выпустила доклад, в котором среди причин медленного возобновления авиаперевозок назвала распространение COVID-19 в США и странах, и более слабые перспективы для корпоративных поездок.

По данным IATA, новые ограничения в некоторых странах также негативно влияют на перспективы возобновления.

“Во второй половине этого года возобновление медленнее, чем мы надеялись”, – заявил главный экономист IATA Брайан Пирс.

Кроме того, ожидается спад бизнес-авиации, что грозит прибыльности дальнемагистральных авиакомпаний, поскольку корпоративные клиенты ограничивают свои расходы и шире используют видеоконференции.