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Укрупнение районов не приведет к сокращению количества школ и больниц - Шмыгаль

Укрупнение районов не приведет к сокращению количества школ и больниц - Шмыгаль

Укрупнение районов в Украине не приведет к сокращению количества объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц, детских садов.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга на Полтавщине, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

“Ничего закрываться не будет, все объекты социальной инфраструктуры будут находиться там, где и находятся. Укрупнение районов – это лишь изменение административных границ и подчинения… Все останется на месте”, – заверил Шмыгаль.

Он добавил, что одной из целей деятельности правительства является приближение соцуслуг к людям.

Верховная Рада 17 июля поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 136 новых районов.

По материалам УКРИНФОРМ
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