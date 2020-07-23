0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

В НАПК говорят, что законопроект о почтовом банке несет коррупционные риски

В НАПК говорят, что законопроект о почтовом банке несет коррупционные риски

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит законопроект о создании государственного «почтового» банка на предмет коррупционных рисков. Соответствующий документ парламент принял за основу в первом чтении.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Читайте также: Укрпочта получит функции банка: детали нововведения

Агентство провело мониторинг проектов нормативно-правовых актов и выявило, что этот проект содержит признаки коррупционных факторов.

«Получена информация об угрозах и возможных нарушениях закона «О предотвращении коррупции». Будут предоставлены результаты экспертизы и рекомендации по устранению факторов, способствующих коррупции, соответствующим комитетам Верховной Рады для доработки документа перед вторым чтением», – отмечают в НАПК.

Напомним, в мае 232 нардепа поддержали за основу в первом чтении законопроект №2788-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о финансовых услугах в области почтовой связи».

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.