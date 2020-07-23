В НАПК говорят, что законопроект о почтовом банке несет коррупционные риски

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Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит законопроект о создании государственного «почтового» банка на предмет коррупционных рисков. Соответствующий документ парламент принял за основу в первом чтении.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
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Агентство провело мониторинг проектов нормативно-правовых актов и выявило, что этот проект содержит признаки коррупционных факторов.
«Получена информация об угрозах и возможных нарушениях закона «О предотвращении коррупции». Будут предоставлены результаты экспертизы и рекомендации по устранению факторов, способствующих коррупции, соответствующим комитетам Верховной Рады для доработки документа перед вторым чтением», – отмечают в НАПК.
Напомним, в мае 232 нардепа поддержали за основу в первом чтении законопроект №2788-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о финансовых услугах в области почтовой связи».
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