В НАПК говорят, что законопроект о почтовом банке несет коррупционные риски

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит законопроект о создании государственного «почтового» банка на предмет коррупционных рисков. Соответствующий документ парламент принял за основу в первом чтении.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Читайте также: Укрпочта получит функции банка: детали нововведения

Агентство провело мониторинг проектов нормативно-правовых актов и выявило, что этот проект содержит признаки коррупционных факторов.

«Получена информация об угрозах и возможных нарушениях закона «О предотвращении коррупции». Будут предоставлены результаты экспертизы и рекомендации по устранению факторов, способствующих коррупции, соответствующим комитетам Верховной Рады для доработки документа перед вторым чтением», – отмечают в НАПК.

Напомним, в мае 232 нардепа поддержали за основу в первом чтении законопроект №2788-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о финансовых услугах в области почтовой связи».