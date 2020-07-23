День финансов, 28 июля: безвиз для китайцев, счастливая дата казино, назад в прошлое по накопительной пенсии

Вторник, 28 июля. О безвизе для китайцев и о важном для украинцев.

Кабмин “не давит” на НБУ. Никаких искусственных курсов. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабмин не обсуждает с Нацбанком вопрос роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком. По словам Шмыгаля, правительство интересует развитие промышленности, инвестиции в промышленность, но это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен.

Казино в Украине. Когда выпадет счастливый день? Во фракции “Слуга народа” прогнозируют, что для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года. Как отмечается, по супер-оптимистическому прогнозу, до конца года будет выдано разрешения на работу игорного бизнеса. В то же время, закон не может вступить в силу из-за коллизии с правками. Президент может наложить вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку.

“Безвиз” для китайских туристов. Президент Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для туристов из Китая.

Но действовать безвиз будет только до 31 января 2021 года. Въезжать в Украину граждане Китая смогут, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Налог на землю. Давайте разбираться. В “Слуге народа” объяснили, что налог на землю будет рассчитываться из суммы, сведенной из минимальных налогов, которые нужно платить с гектара (примерно 1215 грн в год с гектара). Если человек владеет землей менее 1 га, то налог не уплачивается.

Карантин “убивает” вакансии. Из-за высокой неопределенности многие компании отложили наем новых работников до лучших времен, и найти новую работу людям стало гораздо сложнее. В Центре экономической стратегии сообщили, что количество вакансий во время жесткого карантина сократилось до 40-60% от докризисного уровня, а после смягчения ограничений и введения адаптивного карантина началось восстановление.

А что, если бы накопительную пенсию приняли 10 лет назад? По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, за счет средств, накопленных за последние 10 лет от введения второго уровня пенсионной системы, можно было бы увеличить размер сегодняшних пенсионных выплат в среднем на 17%.

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Кредит для бизнеса под 5-7-9%. Как это работает в Укргазбанке? Если про накопительную пенсию мы пока можем размышлять, то кредиты для бизнеса под 5-7-9 уже наяву. В этом году в Украине стартовала масштабная госпрограмма стимуляции малого бизнеса через выдачу кредитов на развитие под низкие проценты. Наши журналисты пообщались с тремя заемщиками Укргазбанка, которым удалось получить дешевые ссуды. О чем удалось узнать, читайте в нашем новом материале 👇