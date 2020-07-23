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BMW анонсировал появление полностью электрических версий моделей BMW X1, 5 Series и 7 Series,

BMW анонсировал появление полностью электрических версий моделей BMW X1, 5 Series и 7 Series,

Немецкий автопроизводитель BMW официально заявил, что вскоре покупатели популярных моделей BMW X1, BMW 5 Series и BMW 7 Series смогут выбрать полностью электрическую версию автомобиля. Данные модели войдут в фирменную программу Power of Choice, в рамках которой для автомобилей бренда можно выбрать бензиновый, дизельный, гибридный (plug-in) или полностью электрический двигатель.

До этого момента подобным выбором мог похвастать только кроссовер BMW X3 (в полностью электрической версии — BMW iX3). Первым опцию «батарейного электромобиля» получат флагманские седаны BMW 7 Series нового поколения, спустя некоторое время к ним присоединятся седаны BMW 5 Series и кроссоверы BMW X1.

К концу 2021 года BMW Group сможет предложить покупателям пять серийных электромобилей: BMW i3, BMW iX3, BMW i4, BMW iNEXT и MINI Cooper SE. К 2023 году количество электрических моделей бренда увеличится до 25 моделей, при этом половина из них будет полностью электрической, а вторая половина — гибридной.

Напомним, что по состоянию на конец 2019 года BMW уже продал 500 тыс. электрифицированных автомобилей и собирается достичь отметки 1 млн штук к концу 2021 года.

По материалам ITC.ua
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