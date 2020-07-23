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«Они на два года всех опережают» — глава Audi о технологическом превосходстве Tesla

«Они на два года всех опережают» — глава Audi о технологическом превосходстве Tesla

Только на днях гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс похвалил главу Tesla Илона Маска за хорошие финансовые результаты в условиях нынешнего кризиса, а сейчас эстафету подхватил новый лидер Audi Маркус Дюсманн. Он не просто признал лидерство и технологическое превосходство Tesla в некоторых критических областях производства электромобилей, а заявил о том, что компания Илона Маска на два года опережает всех остальных в критических областях. Соответствующее заявление сделал глава Audi в беседе с Reuters, сообщает ресурс Electrek.

«Сейчас Tesla предлагает более крупные аккумуляторы, поскольку их автомобили строятся вокруг этих аккумуляторов. Tesla на два года опережает остальных автопроизводителей с точки зрения вычислительной и программной архитектуры, а также внедрения технологии автономного вождения», – сказал Маркус Дюсманн, генеральный директор Audi.

Здесь невольно вспоминается, как японские инженеры по итогам разборки Tesla Model 3 заявили, что Tesla в ключевых направлениях опережает Toyota и VW на 6 лет.

Чтобы сократить разрыв, Дюсманн создал новую группу, которая займется разработкой «инновационной модели для Audi быстро и без бюрократических проволочек». Глава Audi рассчитывает отойти от устаревшего бюрократического подхода и использовать современную стартапную модель развития, сходную с Tesla.

Эта новая группа, именуемая Artemis, задалась целью разработать «высокоэффективный электромобиль, который должен появиться на дорогах уже в 2024 году».

На сегодня автомобили Tesla обеспечивают самый большой запас хода на одной подзарядке и по этому показателю равных им нет.

В то же время первый электромобиль Audi — купе-кроссовер e-tron — не может похвастать высокой эффективностью.

Если же говорить о программном обеспечении, то далеко за примерами ходить не нужно: взять хотя бы Volkswagen (материнская компания Audi) и комичную эпопею с ID.3 и его программными недоработками. В начале 2020 года новая команда разработчиков ПО Volkswagen даже ввела специальный план, получивший внутреннее название «Tesla catch-up plan».

По материалам ITC.ua
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