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Realme выпустила бюджетный смартфон на 6000 мАч и четырьмя камерами

Realme выпустила бюджетный смартфон на 6000 мАч и четырьмя камерами

Серия C начального уровня у Realme получила новый телефон C15, который только что дебютировал в Индонезии. Телефон оснащен мощной батареей емкостью 6000 мАч, а также четырьмя камерами, Helio G35, который есть в Realme C11 и Android 10 с пользовательским интерфейсом.

У смартфона 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD + с вырезом в виде капли для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Панель имеет высокое соотношение сторон 20: 9 и защиту Corning Gorilla Glass. Задняя часть имеет конструкцию Realme Geometric Gradient с 13-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной и двумя 2-мегапиксельными модулями – один для измерения глубины, а другой для монохромных снимков.

Процессор MediaTek Helio G35 в паре с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти наряду с 64 ГБ расширяемой памяти. За программную часть отвечает пользовательский интерфейс Realme, который установлен поверх Android 10. Батарея емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку 18 Вт, но это делается через устаревший порт microUSB.

По материалам bigmir.net
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