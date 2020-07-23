Realme выпустила бюджетный смартфон на 6000 мАч и четырьмя камерами

Серия C начального уровня у Realme получила новый телефон C15, который только что дебютировал в Индонезии. Телефон оснащен мощной батареей емкостью 6000 мАч, а также четырьмя камерами, Helio G35, который есть в Realme C11 и Android 10 с пользовательским интерфейсом.

У смартфона 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD + с вырезом в виде капли для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Панель имеет высокое соотношение сторон 20: 9 и защиту Corning Gorilla Glass. Задняя часть имеет конструкцию Realme Geometric Gradient с 13-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной и двумя 2-мегапиксельными модулями – один для измерения глубины, а другой для монохромных снимков.

Процессор MediaTek Helio G35 в паре с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти наряду с 64 ГБ расширяемой памяти. За программную часть отвечает пользовательский интерфейс Realme, который установлен поверх Android 10. Батарея емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку 18 Вт, но это делается через устаревший порт microUSB.