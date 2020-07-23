В Киеве за неделю за нарушение карантина оштрафовали более сотни ресторанов и магазинов

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За прошедшую неделю инспекторы Госпродпотребслужбы проверили на соблюдение карантина 485 столичных заведений. В 106 из них выявлены нарушения карантинных норм.
Об этом сообщили в главном столичном управлении Госпродпотребслужбы.
“ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве провели мониторинг на 485 объектах. Из них 123 заведения общественного питания, 174 объекта торговли продовольственными товарами, 188 – непродовольственными товарами, рынок и один детский сад”, – говорится в сообщении.
Результаты проверки:
Штрафы за нарушение:
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