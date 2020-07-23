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В Киеве за неделю за нарушение карантина оштрафовали более сотни ресторанов и магазинов

В Киеве за неделю за нарушение карантина оштрафовали более сотни ресторанов и магазинов

За прошедшую неделю инспекторы Госпродпотребслужбы проверили на соблюдение карантина 485 столичных заведений. В 106 из них выявлены нарушения карантинных норм.

Об этом сообщили в главном столичном управлении Госпродпотребслужбы.

“ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве провели мониторинг на 485 объектах. Из них 123 заведения общественного питания, 174 объекта торговли продовольственными товарами, 188 – непродовольственными товарами, рынок и один детский сад”, – говорится в сообщении.

Результаты проверки:

  • составлено 106 протоколов в соответствии ст.44-3 (нарушение правил карантина людей);
  • среди нарушителей – 32 заведения общественного питания, 32 продовольственных магазина, 42 – промышленных, один рынок.

Штрафы за нарушение:

  • нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двух до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Справка Finance.ua:

  • Украинские суды оштрафовали только каждого 20-го нарушителя карантина во время пандемии коронавируса. Суды получили более 19 тысяч соответствующих протоколов.
  • Кабинет министров Украины в среду, 22 июля, принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

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По материалам Finance.UA
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