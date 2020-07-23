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В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца года

В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца года

Цена на электроэнергию для населения пока не будет повышаться, но цена на газ будет формироваться рынком, поэтому может меняться.

Об этом во время брифинга заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.

По словам главы Минэнерго, тариф на электроэнергию фиксированный только для населения, и пока он остается прежним. Что же касается газа, у нас полностью либерализованный рынок. И сейчас наблюдается беспрецедентно низкая цена на газ, а что будет дальше – покажет время. И это рыночное формирование цены.

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 копеек за 1 кВт/ч при потреблении до 100 кВт/ч, при потреблении свыше – 1 грн 68 коп. за кВт/ч.

Справка Finance.ua:

  • НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2020 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Цены зависят от условий поставки.
  • В первом полугодии на газовом рынке не удалось достичь приемлемого уровня оплаты за доставку газа. Долги потребителей превышают 2 млрд грн, то есть не был оплачен каждый пятый платеж.

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По материалам Maanimo.com
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