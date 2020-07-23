Телеведущая задекларировала четверть миллиарда гривен годового дохода

Телевизионная ведущая задекларировала 261,6 млн гривен дохода, полученного за 2019 год. В число рекордсменов шоу-бизнеса также вошли футболист с 24,5 млн гривен дохода и певец, который заработал 15,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

По данным пресс-службы, звезды эстрады, музыканты, шоумены, ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму 766 млн гривен.

Как отметили в налоговой, большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.

Так, публичными лицами по итогам прошлого года задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 млн гривен, военного сбора – почти 7 млн гривен.

Всего в Украине по итогам декларационной кампании – 2020 почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере свыше 1 млн гривен. При этом 3 человека указали доходы в сумме более 1 млрд гривен. Это – два жителя Киева и один – Днепра.

В целом миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд гривен и определено к уплате почти 2 млрд гривен налоговых обязательств.